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الحكومة تنفى 4 شائعات تتعلق بالصحة أبرزها تأجيل انطلاق التأمين الصحى الشامل

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:52 م
الحكومة تنفى 4 شائعات تتعلق بالصحة أبرزها تأجيل انطلاق التأمين الصحى الشامل وزارة الصحة
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بتأجيل الحكومة تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة الـتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، والمقرر فى النصف الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لفشل التشغيل التجريبى للمنظومة،  تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى فى محافظة بورسعيد، مُشيرةً إلى أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ فى الموعد المحدد فى النصف الأول من سبتمبر 2019، خاصةً بعد نجاح التشغيل التجريبى للمنظومة، على أن يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة فى تطوير قطاع الصحة.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء‪ ‬حول نقص بعض الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصةً المضادة للدغة الثعبان والعقرب، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أى مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجى مُطمئن ويكفى لمدة عام، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.
 
ونفت أيضا ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة الصحة زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، مُشددةً على ثبات سعر الأنسولين دون أي زيادة جديدة، وأن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
 
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن تجريع وزارة الصحة طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، وذلك بداية من العام الدراسى الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، مُشددةً على مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية والأخلاقية وعدم تسببها فى أى أمراض سواء العقم أو غيره، لافتةً إلى حرص الوزارة كل الحرص على سلامة الطلاب، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.
 
 
 

شائعات وزارة الصحة

تطعيمات العقم

التأمين الصحى الشامل

بورسعيد

الأدوية

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