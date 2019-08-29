سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 03:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة اليمنية تدين القصف الجوى الإماراتى على قوات الجيش الوطنى فى عدن

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:24 م
الحكومة اليمنية تدين القصف الجوى الإماراتى على قوات الجيش الوطنى فى عدن الرئيس هادى
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت حكومة الجمهورية اليمنية فى بيان رسمى لها نشرته وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ" القصف الجوى الإماراتى على قوات الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومدينة زنجبار بمحافظة ابين مما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين الأبرياء وفي صفوف القوات المسلحة الباسلة.

 

وحملت وزارة الخارجية اليمنية، فى بيانها ، دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤولية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية.

Capture
 

 

وجددت الوزارة طلبها بأن توقف الامارات العربية المتحدة كافة أنواع الدعم المالى والعسكرى لكل التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة وسلطة القانون.. مهيبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة كقائدة لتحالف دعم الشرعية بالوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانونى وغير المبرر.

 

وقالت الوزارة في بيانها "الحكومة اليمنية تحتفظ بحقها القانوني المكفول بالقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا الاستهداف والتصعيد الخطير".

 

وطالبت المجتمع الدولي لاسيما مجلس الامن بإدانة هذا الاستهداف السافر والاضطلاع بمسؤولية لحفظ الامن والسلام ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وفقا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة.

 

 

 

 


اليمن

الرئيس اليمنى

الحكومة اليمنية

الامارات

هادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصادر يمنية : ميليشيات الحوثى تكثف قصفها على الحديدة غربى اليمن

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:13 ص

رئيس وزراء اليمنى: شبوة منحت اليمن الكبير قوة عظيمة فى لحظة ضعف مؤلمة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:38 ص

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لأمن اليمن ولشرعية رئيسها عبدربه منصور

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 04:46 م

الصحافة العربية اليوم..رسائل شكر أمير الكويت للمطمئنين على صحته تتصدر القبس..تفاصيل خطة السعودية والإمارات لدعم اليمن على صفحات الشرق الأوسط..اهتمام بيوم المرأة الإماراتية..والأيام المغربية:نصب الهولوكوست شائعة

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 02:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة