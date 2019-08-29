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الحكومة الكويتية تؤكد تطبيق التفسير الصحيح لاستحقاق المعاش التقاعدى

الخميس، 29 أغسطس 2019 03:33 م
الحكومة الكويتية تؤكد تطبيق التفسير الصحيح لاستحقاق المعاش التقاعدى تطبیق الجهات الحكومیة التفسیر الصحیح لمفهوم استحقاق المعاش التقاعدي
وكالات

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أكد دیوان الخدمة المدنیة الكویتي، حرصه على تطبیق الجهات الحكومیة التفسیر الصحیح لمفهوم استحقاق المعاش التقاعدي في مجال تطبیق إنهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد.

وقال الدیوان في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة ،الیوم، الخمیس، إن ذلك یأتي وفقا للمادة رقم 76 من نظام الخدمة المدنیة الصادر عن مجلس الخدمة المدنیة بقراره رقم 12 لسنة 2018 بتاریخ 19 دیسمبر 2018 ،ونشر في الجریدة الرسمیة (الكویت الیوم).

وأوضح أنه "بموجب هذا التفسیر فإنه لا تجوز الإحالة إلى التقاعد وفقا للمادة 76 من نظام الخدمة المدنیة إلا إذا كان الموظف المحال إلى التقاعد مستحقا لمعاش تقاعدي من المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة واجب الصرف فعلا وقت االإحالة للتقاعد".

وأضاف أن مفهوم استحقاق المعاش التقاعدي الذي تجوز معه الإحالة للتقاعد لا یشمل الحالتین التالیتین الأولى هي حالة استحقاق المعاش التقاعدي المخفض كبدیل عن مكافأة التقاعد وفقا لقانون التأمینات الاجتماعیة والثانیة هي حالة استحقاق المعاش التقاعدي المؤجل الصرف وفقا لقانون التأمینات الاجتماعیة.

وأفاد بأنه على هذا الأساس یلزم على الجهات الحكومیة الرجوع إلى المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة قبل إحالة الموظف إلى التقاعد للتأكد ما إذا كانت حالته تدخل ضمن الحالتین المشار إلیهما أعلاه من عدمه وذلك ضمانا لصدور قرارات الإحالة للتقاعد متفقة وصحیح القانون.

 


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