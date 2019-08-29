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"الجنايات" تؤجل مُحاكمة 40 مُتهما بعنف المنيا لنوفمبر المقبل

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:29 م
"الجنايات" تؤجل مُحاكمة 40 مُتهما بعنف المنيا لنوفمبر المقبل محكمة - أرشيفية
المنيا - فريق المحافظات

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أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين أحمد الفقث ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسلي، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 40 متهما إخوانيا، متورطين في أحداث اقتحام قسم شرطة مركز سمالوط، إلى جلسة 24 نوفمبر القادم.

وكانت المحكمة أجلت القضية لإعادة الاستماع مرة أخرى لتقريرهيئة الإذاعة ومرافعة الدفاع عن بعض المتهمين بعد أن انتهت فى جلستها الماضية من سماع أقوال الشهود وأطلعت على تقرير هيئة الإذاعة والتليفزيون بشأن مشاركة أصم وأبكم وعدد آخر من المتهمين في قضية إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما كان محكوما عليهم بالسجن المؤبد والمشدد غيابيا، وتم القبض عليهم بينهم 19 محبوسين والباقون مفرج عنهم.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت فى أغسطس 2017 بمعاقبة 115 متهما فى أحداث اقتحام قسم شرطة سمالوط، بأحكام وصلت إلى السجن المؤبد غيابيا، وتم القبض علي بعضهم لتُعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة بتهم: تخريب منشآت عامة والتحريض على الشغب والدعوة للتظاهر، وأعمال العنف والانتماء إلى جماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون.

 


المنيا

جنايات المنيا

قسم شرطة مركز سمالوط

الاخوان

محاكمه الاخوان

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