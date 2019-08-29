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"التعليم" تنفى شائعات حول موعد بدء العام الدراسى..وتؤكد: الدراسة 21 سبتمبر

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:10 م
"التعليم" تنفى شائعات حول موعد بدء العام الدراسى..وتؤكد: الدراسة 21 سبتمبر وزارة التربية والتعليم وانطلاق العام الدراسى الجديد
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، تواصل المركز مع  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، مُوضحةً أنه تم تحديد موعد بدء الدراسة فى الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى) يوم 11 سبتمبر المقبل، أما بشأن باقى الصفوف الدراسية الأخرى فستبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر 2019، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.

وفى سياق متصل، أضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لرياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائى، وتدريب معلمى رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.


مواعيد الدراسة

العام الدراسى الجديد

مجلس الوزراء

تقرير الشائعات

موعد بداية الدراسة

بداية الدراسة

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