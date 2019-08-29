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التعليم تعلن رابط التقدم لمدربى معلمى الثانوية باستخدام التقنيات الحديثة

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:08 م
التعليم تعلن رابط التقدم لمدربى معلمى الثانوية باستخدام التقنيات الحديثة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الرابط الخاص لتقديم مدربين معلمى الصفين الأول والثاني الثانوى.
 
ويمكن للمعلمين التسجيل على الرابط التالى https://www.sseducators.com/.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التقديم مستمر حتي يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر وستبدأ التدريبات يوم 14 سبتمبر القادم لتستمر على مدار العام الدراسى.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التدريب سيكون على استخدام التقنيات الحديثة واستراتيجيات التدريس، لتنمية مهارات الطلاب، بالتوازي مع حصولهم على المحتوى العلمي من خلال بنك المعرفة.
 
 

التربية والتعليم

تدريب المعلمين

تقنيات التعلم الحديثة

بنك المعرفة المصرى

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