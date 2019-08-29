سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 02:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى تنفى عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية بمصر لإشرافها ورقابتها

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:17 م
التعليم العالى تنفى عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية بمصر لإشرافها ورقابتها وزاره التعليم العالى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية فى مصر نهائياً لإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية فى مصر لرقابة وزارة التعليم العالي، مُوضحةً أن جميع فروع الجامعات الأجنبية فى مصر تخضع لإشراف الوزارة، وذلك وفقاً لقانون الجامعات الأجنبية الصادر برقم 162 لسنة 2018، مع مراعاة الاستقلالية الأكاديمية والمؤسسية التى تتمتع بها تلك الفروع، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام.

 

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين فى عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية فى مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتةً إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية فى مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التى توجد بها الجامعة الأم، فضلًا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.


الجامعات الأجنبية

مجلس الوزراء

مصر

اخبار مصر

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة