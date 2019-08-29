التعليم العالى تنفى عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية بمصر لإشرافها ورقابتها

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية فى مصر نهائياً لإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، والتى نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية فى مصر لرقابة وزارة التعليم العالي، مُوضحةً أن جميع فروع الجامعات الأجنبية فى مصر تخضع لإشراف الوزارة، وذلك وفقاً لقانون الجامعات الأجنبية الصادر برقم 162 لسنة 2018، مع مراعاة الاستقلالية الأكاديمية والمؤسسية التى تتمتع بها تلك الفروع، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام.

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين فى عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية فى مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتةً إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية فى مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التى توجد بها الجامعة الأم، فضلًا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.