سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 01:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:44 ص
التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت تنسيق - أرشيفية
وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح موقع التنسيق الالكتروني  للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتسجيل رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.


وأضافت الوازارة، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والانتهاء من عمليات المراجعة  .


وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة .


 


طلاب الدور الثانى للثانوية

المرحلة الثالثة للتنسيق

تنسيق ٢٠١٩

مكتب التنسيق

طلاب الدور الثانى

الثانوية العامة

موقع التنسيق

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مكتب التنسيق ينتظر نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة.. 9 آلاف طالب متبقون لتسجيل الرغبات من الناجحين بالدور الأول.. 160 ألف طالب سجلوا بتنسيق الشهادات الفنية.. والمرحلة الثالثة مستمرة لتسجيل رغبات الدور الثانى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:08 م

صور.. جامعة عين شمس تواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق بـ14 معملا

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:58 م

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:03 ص

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقابة الموسيقيين تمنع الراقصات من العمل بشرط.. تعرف عليه

نقابة الموسيقيين تمنع الراقصات من العمل بشرط.. تعرف عليه

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة