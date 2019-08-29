التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

وائل ربيعى

قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح موقع التنسيق الالكتروني للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام 2019 لتسجيل رغباتهم وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019.



وأضافت الوازارة، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني ، والانتهاء من عمليات المراجعة .



وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة .





