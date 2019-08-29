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التضامن: عودة 11 ألف حاج من الجمعيات الأهلية وغدا آخر فوج

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:29 م
التضامن: عودة 11 ألف حاج من الجمعيات الأهلية وغدا آخر فوج صوره ارشيفيه
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى  أن رحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن تتم بانتظام وسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات، وأنه منذ بدء عمليات التفويج  وحتى اليوم الخميس بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم من الأراضى المقدسة إلى أرض الوطن  الى أكثر 11 الف و300  حاجا ومن المقرر أن  يشهد غدا عودة آخر فوج من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية.

وكان أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم تفعيل لجان المطار ودعمه بأعضاء البعثة لتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الاجراءات كما تتابع غرفة العمليات عمليات التفويج مع تسخير كافة الجهود لخدمة الحجيج كما أنه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579 .

 

 


التضامن

عودة حجاج الجمعيات الاهلية

تفويج حجاج الجمعيات

عودة حجاج الجمعيات

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