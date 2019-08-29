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البابا تواضروس يستقبل وفد دولة بوروندى بالكاتدرائية

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:22 م
البابا تواضروس يستقبل وفد دولة بوروندى بالكاتدرائية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
سارة علام

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم  الخميس " إدوارد نوريمانا  " أمين المظالم بدولة بوروندى والوفد المرافق له ، مشيرا  خلال اللقاء إلى دور الكنيسة القبطية فى نشر روح المحبة والتسامح داخل المجتمع.

ومن جانبه أشاد إدوارد ، بعمق العلاقات بين مصر وبوروندى مثنيًا على دور الكنيسة القبطية فى دولة بوروندى والخدمة التى تقوم بها هناك ، حضر اللقاء السفير سليمان نوس ، سفير بوروندى فى مصر ، ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.


بوروندي

تواضروس

الكاتدرائية

الكنيسة

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