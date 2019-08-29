البابا تواضروس يستقبل وفد دولة بوروندى بالكاتدرائية

سارة علام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الخميس " إدوارد نوريمانا " أمين المظالم بدولة بوروندى والوفد المرافق له ، مشيرا خلال اللقاء إلى دور الكنيسة القبطية فى نشر روح المحبة والتسامح داخل المجتمع.

ومن جانبه أشاد إدوارد ، بعمق العلاقات بين مصر وبوروندى مثنيًا على دور الكنيسة القبطية فى دولة بوروندى والخدمة التى تقوم بها هناك ، حضر اللقاء السفير سليمان نوس ، سفير بوروندى فى مصر ، ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.