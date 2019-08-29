البابا تواضروس يستقبل وفد الراهبات المسافر إلى روسيا بالكاتدرائية

سارة علام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم وفد راهبات الأديرة القبطية المسافر إلى روسيا.

حضر اللقاء إلى جانب رئيسات أديرة الراهبات أصحاب النيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، وتأتي زيارة وفد الراهبات القبطيات إلى روسيا في إطار تبادل العلاقات الكنسية بين الكنيسة القبطية والكنيسة الروسية.