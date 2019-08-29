الاثنين.. اجتماع بنقابة المهندسين لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء

تعقد النقابة العامة للمهندسين، اجتماع هام لمناقشة قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها رقم 17لسنة 2019، وذلك بمقر النقابة العامة، يوم الاثنين، بحضور المهندس هاني ضاحى النقيب العام لمهندسى مصر، والمهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الرد على الاستفسارات عن القانون، والدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.

قال المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق النقابة العامة، فى بيان، إنه تم توجيه الدعوة للمهندسين الاستشاريين المختصين بالعمل على قانون التصالح، لمناقشة لجنة الرد على الاستفسارات حول كل ما يدور حول القانون ولائحته التنفيذية،مشيرا إلى ان لجنة الاستفسارات تم تشكيلها بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا للمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم.

وأوضح أن الاجتماع سيعقد بحضور اللجنة الرئيسية المشكلة من مجلس نقابة المهندسين، بخصوص القانون وبحضور أعضاء هيئة المكتب.



