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الإمارات تخفض أسعار البنزين والديزل الأحد المقبل

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:27 م
الإمارات تخفض أسعار البنزين والديزل الأحد المقبل وقود - أرشيفية
إيمان حنا

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات خلال اجتماعها اليوم أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر المقبل والتي يبدأ العمل بها يوم الأحد المقبل، حيث تتراجع أسعار الوقود بدولة الإمارات لينخفض سعر لتر البنزين والديزل بين عشرة فلس و4 فلس على التوالي خلال شهر سبتمبر المقبل، وفقا للبيان الإماراتية.

 

ووفقا للتسعيرة الجديدة فقد تراجعت أسعار لتر البنزين ممتاز 98 إلى 2.28 درهم مقابل 2.37 درهم للشهر الحالي بتراجع مقداره 9 فلس، كما تراجع سعر البنزين خصوصي 95 ليصل إلى 2.16 درهم مقابل 2.26 درهم للشهر الجاري بتراجع مقدراه عشرة فلوس للتر، كما تراجع سعر لتر البنزين بلس إلى 2.08 درهم مقابل 2.18 درهم بتراجع مقداره عشرة فلس.

 

وتراجع الديزل إلى 2.38 درهم للشهر المقبل مقابل 2.42 درهم للشهر الحالي بتراجع مقداره 4 فلوس.

 

وتشهد أسعار البنزين والديزل تذبذبا منذ تطبيق تسعيرة الوقود أغسطس 2015 بين الارتفاع والانخفاض، وشهدت أسعار البنزين خلال الشهر الحالي أغسطس زيادة تراوحت نسبتها بين 3% إلى 3.2% شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

 

وجاءت زيادة شهر أغسطس الحالي بعد أن شهدت أسعار الوقود انخفاضاً خلال شهر يوليو الماضي بنحو 24 فلساً مقارنة بشهر يونيو الماضي، وذلك بعد أربعة أشهر من الارتفاع المتواصل. ويرجع السبب الرئيسي وراء انخفاض أو ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط عالميا وزيادة أو قلة مخزونات النفط.


الوقود

اسعار البنزين فى الإمارات

انخفاض سعر البنزين

الامارات

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