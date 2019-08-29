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الإسكان تنفى طرحها 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 فى 24 مدينة

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:18 م
الإسكان تنفى طرحها 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 فى 24 مدينة وزاره الاسكان
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الإسكان ما تردد من أنباء بشأن طرحها 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 للوحدة بالمدن الجديدة والمناطق التالية (حدائق أكتوبر – مدينة بدر – العاشر من رمضان – مدينة العبور الجديدة – المنتزه الجديدة بالإسكندرية – دمياط الجديدة – البحيرة – نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف – بورسعيد – الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – كفر الشيخ – مرسى مطروح – الوادي الجديد – السويس – أسوان – مدينة قنا الجديدة – مدينة الشروق – المنيا الجديدة – السادات)
 
وأكدت  الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، أنه لا صحة لقيام الوزارة بطرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 للوحدة بتلك المدن، مُوضحةً أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الوزارة تتراوح مساحتها من (75- 90) م2، مُشددةً على أنه في حال طرح أي وحدات جديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية بمختلف المشروعات السكنية التي تطرحها الوزارة.

طرح وحدات اسكان

قطع اراضى

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