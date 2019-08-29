الأعلى للجامعات يرفع تشكيل لجان الترقيات بالمجلس على الموقع الإلكترونى

أعلن د. محمد لطيف ، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ، أنه تم رفع التشكيل الرسمي للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين الدورة الثالثة عشر (2022/2019) على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات مساء اليوم الخميس.

وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن لا يعتد بأية قوائم أخرى سبق نشرها بشكل غير رسمي حتى إن كانت موقعة أو مختومة حيث إن جميع النسخ السابقة كانت نسخ تجريبية وغير نهائية.

ويتم قبول الطعون على الأسماء الواردة لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد 2019/09/01م ، وعلى مقدم الطعن أن يسلمه شخصياً بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات داخل حرم جامعة القاهرة ويكون مدعماً بالمستندات الدالة على أسباب الطعن ، وفي حال كان يوم الأحد 2019/09/1م أجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية فيكون تاريخ فتح باب الطعون من يوم الاثنين 2019/09/02 ولمدة أسبوع.