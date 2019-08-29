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اعرف أكتر .. كيف تنمو الأورام داخل الجسم

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:00 ص
اعرف أكتر .. كيف تنمو الأورام داخل الجسم كيف تتكون الأورام فى الجسم
كتبت إيناس البنا

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تبقى الخلايا السرطانية فى البداية داخل أنسجة الجسم فى المكان الذى تطورت فيه، على سبيل المثال قنوات الثدى، ثم تبدأ فى النمو والإنقسام لخلق المزيد من الخلايا، والتى فى نهاية المطاف تكون الورم، الذى قد يحتوى على ملايين من الخلايا السرطانية.

ووفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل"، تحاط جميع أنسجة الجسم بغشاء يبقى خلاياه فى الداخل، إذا اخترقت الخلايا السرطانية هذه الطبقة، فإن الورم يسمى الغازية.

 

ومع نمو الورم يتحرك مركزه بعيدًا عن الأوعية الدموية فى المنطقة التى ينمو فيها مما يتسبب فى انخفاض نسبة الأوكسجين والمواد المغذية للمركز، والتى لا يمكن للخلايا السرطانية العيش بدونها، لذلك يرسلون إشارات، تسمى العوامل الوعائية، التى تشجع نمو أوعية دموية جديدة فى الورم.

هرمون يمنع نمو السرطان
كيف تنمو الأرام داخل الجسم
 

بمجرد أن يكون للورم مصدر دم خاص به، فإنه يمكن أن يتوسع بسرعة عن طريق تحفيز مئات الشعيرات الدموية الجديدة لجلب الأكسجين والمواد المغذية، ومع نموها تمارس الكتلة ضغطًا على الهياكل المحيطة، ولكن كيف يدخل إلى هذه الأنسجة ليست مفهومة تماما.

 

إحدى النظريات ترجح أن الورم يجبر نفسه على الأنسجة الطبيعية، مما يؤدى إلى سد الأوعية الدموية، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى موت الأنسجة السليمة ويسهل من انتشار السرطان.

 

تحتوى العديد من السرطانات أيضًا على مستويات عالية من الإنزيمات التى تحطم الخلايا والأنسجة السليمة، كما أنها تنتج مادة غامضة، والتى تشير البحوث المتنامية إلى أنها تحفزهم على التحرك ولكن الأمر هذا غير واضح.

 


السرطان

الاوعية الدموية

انسجة طبيعية

انسجة سليمة

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