إيقاف ضابط عن العمل وإحالته للتفتيش فى واقعة ضرب مواطن بـ "أرض اللواء"

كتب محمود عبد الراضي

تداول أحد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو تضمن قيام أحد ضباط الشرطة بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة ، وبالفحص تبين قيام المواطن "صاحب مقهى" بالإمتناع عن تنفيذ قرار إزالة الإشغالات الصادر من الحى للمقهى الخاص به والتعرض لمسئولى الحى أثناء آداء عملهم، مما دعا الضابط للتدخل لإتخاذ الإجراءات القانونية قِبل صاحب المقهى ، و تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قِبل الضابط فى الواقعة، وإيقافه عن العمل وتحويله لقطاع التفتيش.

يذكر أن الضابط المذكور، كان يعمل أمين شرطة، وتم ترقيته لكادر "ضابط" بعد حصوله على مؤهل جامعى والالتحاق بالأكاديمية والتخرج منها.