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إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى اتجاه القاهرة لمدة 3 أشهر للتطوير والتوسعة

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:15 ص
إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى اتجاه القاهرة لمدة 3 أشهر للتطوير والتوسعة غلق طريق ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

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اتخذت الإدارة العامة للمرور كافة الإجراءات، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بطريق "السويس الصحراوي"، والذى سيشهد أعمال تطوير وتوسعة بدءاً من غدا الجمعة فى المنطقة من "الكيلو 29 حتى الكيلو 54 "من جهة القاهرة".

وستقوم الجهات المنفذة بوضع العلامات الإرشادية وتوفير الإضاءة الكافية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية ومنعاً من حدوث أى تكدسات.

وتم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 8 صباحاً يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتجديد)، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق القادم من السويس إتجاه القاهرة (من أسفل الطريق الدائرى الإقليمى) وتحويل الحركة المرورية للإتجاه الآخر مع تسيير الحركة المرورية للإتجاهين فى الإتجاه القادم من القاهرة إتجاه السويس من خلال وضع فاصل حركة بطول التحويلة المرورية (بواقع 2,5 حارة مرورية لكل إتجاه) وعقب الإنتهاء من هذا الإتجاه سيتم البدء فى الإتجاه الآخر القادم من القاهرة إتجاه السويس مع تحويل الحركة المرورية للإتجاه الآخر الذى تم الإنتهاء من تنفيذه.

 


مصر السويس

السويس الصحراوي

غلق طريق السويس

اصلاحات

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