إصابة مواطن فى تصادم تروسيكل بـ"توك توك" بقرية نجع أبو حميد فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب مواطن بكسور وكدمات فى إصطدام دراجة بخارية "توك توك" فى تروسيكل كان يستقله بقرية نجع أبو حميد بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وتم نقل المصاب لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد باصطدام تروسيكل فى دراجة بخارية "توك توك" بطريق قرية نجع أبو حميد بمدينة إسنا، وأسفر الحادث عن إصابة مواطن بكدمات وكسور، وتم على الفور نقله لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.