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إصابة مزارع اختل توازنه وسقط من قطار بالعياط

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:48 م
إصابة مزارع اختل توازنه وسقط من قطار بالعياط قطار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط مزارع من قطار بالعياط، ما أسفر عن إصابته بعدة كسور بأنحاء جسده، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط بالجيزة، بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار، مما أسفر عن إصابته.

انتقل الرائد أحمد صبحى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، والرائد إمام شعلان معاون مباحث المركز إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن مزارع يدعى "منصور.ن.س" أثناء استقلاله قطار رقم 188 القاهرة اسيوط، اختل توازنه، وسقط أرضا مما أسفر عن إصابته بعدة كسور.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قصر العينى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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