إحالة عاطلين للجنح بتهمة طعن آخر بسبب خلافات بينهما فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة الزاوية الحمراء، عاطلين إلى محكمة الجنح، لاتهامهما بطعن آخر فى الطريق العام بسبب خلافات بينهم فى الزاوية الحمراء، مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة أصابته بالعجز الكامل.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه بنشوب خلاف بين المتهمين "ع. م" 18 سنة و"ج.م" 19 سنة، والمجني عليه "عمار.ا" 18 سنة، حيث ترصد المتهمان للمجنى عليه بالطريق العام وقيد أحدهما حركته وطعنه الثاني بسلاح أبيض "مطواة" وتمكن الأهالي من الإمساك بالمتهمين.

وبنقل المجنى عليه لمستشفى الحسين الجامعى، كشف الأطباء المعالجين أن المجنى عليه أصيب بعجز كامل نتيجة الطعن بسلاح أبيض "ملوث".

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بنشوب مشاجرة بمنطقة الزاوية الحمراء، وبالانتقال تبين أن المجنى عليه ملقى على الأرض وغارق فى دمائه، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المشاجرة بسبب خلافات نشبت بين الطرفين.