أمانة تبوك بالسعودية: إنجاز 95% من جسر تقاطع طريقى الملك فهد والإمام عبد الرحمن

كتب محمد تهامى زكى

أنهت أمانة منطقة تبوك 95% من أعمال مشروع استكمال إنشاء جسر تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل، خلال فترة لم تتجاوز 57.9 % من المدة التعاقدية البالغة 480 يوماً.

ووفقا لصحيفة الحياة السعودية، أوضح المهندس عبد المجيد السراح، مدير الإدارة العامة للمشاريع، أن إنجاز المشروع يهدف لاستكمال تحرير الحركة المرورية على كامل طريق الملك فهد عند تقاطعاته مع الطرق الرئيسة الأخرى، بدءاً من وسط المدينة شرقًا وآخرها عند تقاطعه مع طريق الإمام عبد الرحمن بن فيصل غرباً باتجاه جامعة تبوك، ضمن رؤية الأمانة الاستراتيجية لرفع كفاءة الطرق الداخلية والطرق الرئيسة العابرة فى مدينة تبوك.

وبيّن السراح أن مدة المشروع التعاقدية 480 يوماً انقضى منها 278 يوماً جرى خلالها إنجاز 95% من الأعمال فى مدة لم تتجاوز 57.9 % من كامل الفترة التعاقدية.

وقال السراح إن العمل جارى حالياً لإنهاء أعمال فرش ودمك طبقات الأساس الترابية عند بدايات الصعود والنزول للجسر تمهيداً لمباشرة أعمال فرش طبقات الأسفلت لها خلال أسبوعين من تاريخه، مشيراً إلى قيام المقاول حاليًا بالتجهيز للمباشرة بأعمال إعادة تأهيل طرق الخدمة على طريق الملك فهد وطريق الإمام عبد الرحمن بن فيصل التى تتضمن تنفيذ الأرصفة الجانبية عند الجدران الجانبية للجسر ومناطق التنسيق الموقعى أسفل الجسر ومن ثم أعمال الكشط والسفلتة لها، ويتوقع أن تنتهى هذه الأعمال خلال الشهرين المقبلين.