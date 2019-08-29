أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 29-8-2019 للتحديث 9 مساء

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 29-8-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.239 مليار جنيه.

البورصة تربح 7.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.239 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 770.239 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 216.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 24.9 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.78%، والعرب على 12.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.28%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 81.2 مليون جنيه، 36.9 مليون جنيه، 50.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 15.43 مليون جنيه، 152 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 14835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 18063 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 5487 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 553 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1455 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.68% ليغلق عند عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.



3 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم 3 شركات بمستندات زيادة رأس مالها بإجمالى قيمة 95 مليون جنيه، اثنين تمويلاً من توزيعات الأرباح، وواحدة من دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، وتفحص البورصة المستندات المقدمة واستكمالها لعرضها على لجنة القيد. أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تقدم 3 شركات بمستندات زيادة رأس مالها بإجمالى قيمة 95 مليون جنيه، اثنين تمويلاً من توزيعات الأرباح، وواحدة من دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، وتفحص البورصة المستندات المقدمة واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وقالت البورصة، إن شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 95.6 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه بزيادة قدرها 4.4 مليون جنيه، موزعة على عدد 889 ألف سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد مسددة بالكامل من حصة المساهمين فى توزيعات أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة فى 31 ديسمبر.

وتقدمت الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى بعدد 84.6 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 42.3 مليون جنيه إلى 126.9 مليون جنيه، وذلك بإصدار عــدد 84.6 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 2.50 قرش للسهم.

كما تقدمت شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 60.8 مليون جنيه إلى 66.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 6.1 مليون جنيه، موزعة على عدد 607 ألف سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المرحلة وأرباح العام وفقا للقوائم المالية السنوية للشركة فى 31 ديسمبر الماضى. الحديد والصلب المصرية اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة من يوليو لعام 2018 حتى يونيو لعام 2018، بإجمالى خسائر 1.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة مقابل 899 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة 1.38%، وبلغ حجم المبيعات 1.242 مليار جنيه مقابل 1.617 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.76%. اعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة من يوليو لعام 2018 حتى يونيو لعام 2018، بإجمالى خسائر 1.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة مقابل 899 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة زيادة 1.38%، وبلغ حجم المبيعات 1.242 مليار جنيه مقابل 1.617 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.76%.

وأرجعت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، السبب إلى تحرير أسعار صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.



إرابيا انفستمنتس هولدنج أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها ليس لديها مانع بصفة مبدئية من نشر شركة إرابيا انفستمنتس هولدنج، الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 144.2 مليون جنيه إلى 432.5 مليون جنيه، والبالغ عددها 961 مليون سهم بقيمة 30 قرشاً للسهم الواحد، بالإضافة إلى 0.14 قرش مصاريف إصدار للسهم الواحد وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها 288 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى.

فيما أكدت إدارة البورصة، أن صاحب الحق فى الاكتتاب على شركة إرابيا انفستمنتس هولدنج، هم المساهمون القدامى بالشركة حاملى ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 18 سبتمبر الجارى.