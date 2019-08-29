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آثار للبيع على الفيس بوك..ضبط مسئول صفحة لبيع الآثار عبر السوشيال ميديا

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:56 ص
آثار للبيع على الفيس بوك..ضبط مسئول صفحة لبيع الآثار عبر السوشيال ميديا المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص بدمياط لإعلانه عن بيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بمواقع التاوصل الاجتماعى فيس بوك، فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، واستمراراً لجهود مكافحة تلك الجرائم وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادى.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "حاصل على بكالوريوس تربية رياضية - مقيم بمحافظة دمياط"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم ضبط المذكور بمحل إقامته، وبحوزته هاتف محمول "المستخدم فى إرتكاب الواقعة" ، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات وصور ومقاطع فيديو لقطع آثرية، كما تبين وجود رسائل مُتبادلة بين المتهم وآخرين عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الإتفاق فيما بينهم على بيع وشراء قطع آثرية، وبمواجهة المذكور اعترف بإرتكابه الواقعة وإنشاء الحساب بغرض الترويج لبيع الآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعى للراغبين بغرض الإستفادة من ذلك مادياً.

 


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بيع الاثار

تهريب الاثار

بيع الاثار عبر الفيس بوك

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