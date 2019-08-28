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7 أشياء تساعد على نجاح الدايت.. منها امنع السكريات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:30 ص
7 أشياء تساعد على نجاح الدايت.. منها امنع السكريات دايت - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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إنقاص الوزن من الأشياء التى يسعى إليها الكثير من الناس، حيث يقومون باتباع حمية غذائية "دايت" لفترة من الوقت بدون جدوى، وفى هذا التقرير نتعرف على الأشياء التى تساعد على نجاح الدايت أو النظام الغذائى الذى تتبعه، وفقاً لموقع Step to health.

دايت
دايت

1- اجعل الدايت نمط حياة

يجب أن يصبح الدايت جزءًا من نمط حياتك، بحيث يصبح اتباع الوجبات الغذائية الصحية عادة مستمرة على المدى الطويل وليس لفترة من الوقت.

2- امنع السكر الأبيض فى طعامك

أصبح منع السكر الأبيض فى طعامك من الأشياء التى تساعد على نجاح النظام الغذائى الذى تتبعه، وهو ما توصى به أيضا منظمة الصحة العالمية.

السكر يجعل الكبد يصنع دهون الجسم ويزيد من مستويات الكولسترول والدهون الثلاثية.

3- يجب أن يشمل الخضراوات

من المهم تناول الكثير من الخضراوات (القرنبيط، الخرشوف، الفاصوليا الخضراء، الكرنب، السبانخ، والفلفل، وغيرها) فى نظامك الغذائى، حيث إن الخضراوات غنية بالألياف التى تساعد على الشبع والامتلاء وهو ما يساعد على تقليل الأطعمة الغنية بالدهون والزيوت.

4- تعزيز فقدان الوزن باعتدال

الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين صنفتها الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة بين أفضل الوجبات الغذائية لإنقاص الوزن، لأن هدفها هو أن يفقد الناس الوزن الزائد ويحسنون صحتهم، لذا فإن إنقاص الوزن تدريجياً أفضل من إنقاص الوزن السريع.

5- اختيار نوعية طعام صحى

لأنه ليس فقط مقدار الطعام الذى تتناوله مهم، ولكن أن الأشياء التى تتناولها وجودتها من أهم الأشياء التى يجب أن تنتبه لها.

6- تخلص من الدهون غير الصحية

الدهون المشبعة من أسوأ أنواع الدهون الغذائية، ويمكن أن تؤدى إلى الالتهابات وأمراض القلب والأوعية الدموية والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

7- لا تشعر نفسك بالجوع

ليس عليك تجويع نفسك لفقدان الوزن أو مكافحة مرض السكرى، لكن يمكنك تناول الطعام الصحى بكميات مناسبة.


دايت

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خطوات الدايت الناجح

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