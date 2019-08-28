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1.4 مليون جنيه حصيلة ثانى مزاد لبيع القطن بالآلية الجديدة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 02:34 م
1.4 مليون جنيه حصيلة ثانى مزاد لبيع القطن بالآلية الجديدة ابراهيم قنديل رئيس الدلتا لحليج الاقطان
كتب عبد الحليم سالم

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كشف إبراهيم قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لحليج الأقطان التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن قيمة المزاد الثانى لبيع القطن بمحافظتى بنى سويف والفيوم بالآلية الجديدة بلغت نحو 1.4 مليون جنيه.

وأضاف قنديل لـ"اليوم السابع" إنه تم إجراء المزاد فى 4 مراكز تجميع فى بنى سويف اهناسيا الخضراء ونويرة، وفى الفيوم منيا الحيط ودفنو، حيث تم استلام 530 كيس قطن بكمية بلغت 627 قنطار .

وأضاف إبراهيم قنديل أن السعر مرتبط بالأسعار العالمية للقطن،وفق توجيهات الوزارة والشركة القابضة للقطن، وهو سعر عادل للمزارع خاصة إنه لا يتحمل سعر كيس القطن، وبديل أن شركات القطاع الخاص أحجمت عن الشراء بداعى ارتفاع السعر .

وأشار أن غرض الآلية الجديدة الحصول على قطن خالى من الشوائب وإعطاء سعر عادل للقطن وإلغاء دور الوسيط وهذا سيساعد فى استعادتنا لعملائنا فى الخارج مرة أخرى فى ظل وجود محلج مثل محلج الفيوم المطور.

وكان المزاد الأول بلغت قيمته نحو 1.1 مليون جنيه ورسى على شركة الوادى للتجارة وحليج الأقطان .

جدير بالذكر أن قطن العام الماضى تم شراء القنطار بأسعار تتراوح من 2500 إلى 2700 جنيه للقنطار وحققت الشركات خسائر كبيرة فيه، كما أن أغلبه لم يتم تسويقه حتى الآن.

 

 


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