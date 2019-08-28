يوليوس قيصر صاحب ظهور أول زرافة بأوروبا.. اعرف التفاصيل

وكالات أنباء

أثناء حملة دكتاتور روما يوليوس قيصر العسكرية شرقا لملاحقة خصمه بومبى الأكبر سنة 48 قبل الميلاد، وقد قادت هذه الحملة العسكرية جنرال روما الشهير نحو بلاد مصر، ليجلب يوليوس قيصر من مصر عددا من الحيوانات التى قلّ ما شاهدها أهالى روما، وبالإضافة للقردة الخضراء والأسود والنمور، جاء يوليوس قيصر بحيوان آخر فريد من نوعه لم يشاهده الأوروبيون من قبل تميّز بطول عنقه وعرف لاحقا بالزرافة.



صورة تمثال ليوليوس قيصر

وحسبما ذكرت شبكة "العربية نيوز "سجّلت الزرافة ظهورها بمصر منذ قرون حيث انبهر الملوك الفراعنة بهذا الحيوان، فجاؤوا به من بلاد النوبة واعتمد خلال الاحتفالات، فعرض على العامة كرمز للقوة، كما لجأ الكثير من الحكام الفراعنة لتقديمه كهدايا لدول أخرى واستخدموه كسلعة أثناء المبادلات التجارية.

وعند مشاهدتهم للزرافة لأول مرة عام 46 قبل الميلاد، انبهر الرومان من مظهر هذا الحيوان وعجزوا عن فهم طبيعته وطريقة التعامل معه، وبسبب تشابه مظهره الخارجى مع كل من الجمل والنمر، ظنّ سكان روما أن الزرافة هجين ناتج عن علاقة بين هذين الحيوانيين، فأطلقوا عليها اسم الجمل النمرى (camelopardalis). وعلى حسب المؤرخ الإغريقى الرومانى كاسيوس ديو (Cassius Dio)، لاحظ الرومان تشابها واضحا بين الجمل والزرافة سوى أن الساقين الخلفيتين للأخيرة كانتا أقصر من الأماميتين، ومن ناحية ثانية انتبه سكان روما للجلد المنقط للزرافة، فشبهوها بالنمر وأطلقوا عليها اسم الجمل النمرى.



رسم قديم يجسد وجود الزرافة ببلاد النوبة ومصر

وحظيت الزرافة بأوصاف عديدة بين الرومان فلقبها المؤرخ بلينى الأكبر (Pliny the Elder) بالخروف البري، كما لجأ البعض لوصفها بالجمل الهندي، وأكدوا على سهولة نقلها من مكان لآخر عن طريق ربط حبل حول عنقها.

وبحسب عدد من المؤرخين، كانت الزرافة التى حلّت بروما سنة 46 قبل الميلاد هدية من كليوبترا السابعة ليوليوس قيصر، حيث قيل إن الأخيرة قد رافقت عشيقها الرومانى لروما لحضور احتفالات النصر. وفى خضم هذه الأجواء، أمر يوليوس قيصر بعرض الزرافة على عامة الشعب ضمن ألعاب السيرك.



لوحة تجسد الزرافة التي أهديت من المصريين لفرنسا

وخلال القرون التالية، لجأ العديد من الأباطرة الرومان لاستيراد أعداد كبيرة من الزرافات لعرضها ضمن ألعاب السيرك التى تم خلالها قتل هذه الحيوانات عن طريق تقديمها للأسود الجائعة. ومع قرب نهاية الإمبراطورية الرومانية، تراجع عدد الزرافات بشكل واضح قبل أن تندثر هذه الحيوانات من أوروبا لقرون.



لوحة للزرافة التي أهديت من المصريين لبريطانيا

وسنة 1486، عادت الزرافة لتظهر مرة أخرى بأوروبا حيث حصل النبيل الفلورنتيني، الذى أدار شؤون فلورنسا حينها، لورنزو دى ميديشى (Lorenzo de' Medici)، المعروف بلورنزو الرائع، على هدية كانت عبارة عن أنثى زرافة من السلطان البرجى لمصر قايتباي. وعلى حسب العديد من المصادر عامل سكان فلورنسا الزرافة بشكل جيد، ووفروا لها إسطبلا خاصا بها.



صورة لحاكم مصر محمد علي باشا

وبعد أكثر من 3 قرون، عادت الزرافة مرة أخرى لأوروبا سنة 1827 حيث أهدى حاكم مصر محمد على باشا 3 زرافات لكل من فرنسا والنمسا وبريطانيا بناء على طلب من القنصل الفرنسى بالقاهرة برناردينو دروفيتى (Bernardino Drovetti)، أملا فى وقف دعم هذه الدول للثوار اليونانيين وإصلاح جانب من العلاقات التى أفسدتها مذابح الأتراك باليونان.