ولى عهد دبى: المرأة الإماراتية شريك فى بناء الوطن

وكالات الأنباء

قال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، إن يوم المرأة الإماراتية، يعد احتفاء بإنجازات ابنة الإمارات، مشيدا فى تغريدة على "تويتر" بجهود الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائى العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، الداعمة للمرأة الإماراتية.

وحسب موقع الإمارات اليوم، كتب "فى 28 أغسطس تحتفل دولتنا بيوم المرأة الإماراتية وبإنجازاتها التى جعلتها شريكا فى بناء الوطن، إنجازات ما كانت لتتحقق لولا ثقة قيادتنا فى قدرتها على العطاء، وبفضل الجهود المخلصة لـ(أم الإمارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودعمها الدائم للمرأة الإماراتية لبلوغ أعلى المراتب".

يشار إلى أن دولة الإمارات تحتفل اليوم بيوم المرأة الإماراتية الذى بات يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء بتجربة المرأة الإماراتية.