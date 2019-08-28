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وفاة 7 أشخاص فى فيضانات جنوب المغرب

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:26 م
وفاة 7 أشخاص فى فيضانات جنوب المغرب أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، وفاة 7 أشخاص من جراء فيضانات جنوب المغرب.
 
 

 


فيضانات

المغرب

وفاه

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