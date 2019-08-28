الرئيسية أخبار عربية وفاة 7 أشخاص فى فيضانات جنوب المغرب الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:26 م أرشيفية كتب أحمد عبد الرحمن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، وفاة 7 أشخاص من جراء فيضانات جنوب المغرب. فيضانات المغرب وفاه مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مصرع 6 أشخاص شرق موريتانيا جراء الفيضانات الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:20 م شاهد.. الفيضانات تجرف سيارات وتثير الفوضى فى العاصمة الإسبانية مدريد الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 01:19 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر 100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية 240 مليون دولار حول العالم إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان" مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية المزيد من Trending Plus
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