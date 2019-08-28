وسائل إعلام تل أبيب تكشف أسرارا جديدة عن نقل هندوراس سفارتها للقدس

كتب- هاشم الفخرانى

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية كواليس إعلان دولة هندوراس نقل سفاراتها من تل أبيب للقدس، من خلال افتتاح مكتب تمثيل دبلوماسى رفيع المستوى يوم الجمعة الماضية.

وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى أن وزارة الخارجية رصدت خلال 6 شهور المالية عشرات الملايين من الدولارات بهدف ممارسة ضغوط على العديد من الدول من أجل إقناعها بنقل السفارة من خلال التواصل مع مسئوليين كبار عبر سفراء إسرائيل فى أنحاء العالم .

وأشارت القناة إلى أن السفراء يتواصلون مع دبلوماسيين ووزراء فى الحكومة وبرلمانيين من أجل ذلك، علاوة على ترتيب لقاءات مع رئيس الوزراء الاسرائيلى لبحث هذه المسألة التى تعتبرها تل أبيب هامة للغاية.

وأكدت القناة أن نقل الولايات المتحدة لسفارتها من تل ابيب للقدس كان بمثابة قس شريط نقل السفارات الأخرى، ومستند لإقناع الدول الأخرى للحصول على موافقة رسمية بنقل السفارة للقدس.