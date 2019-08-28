وزير خارجية ألمانيا يزور السودان فى 3 سبتمبر المقبل

أ ش أ

يبدأ هيكو ماس وزير خارجية ألمانيا، زيارة رسمية إلى السودان، 3 سبتمبر المقبل، وهي الأولى لوزير خارجية ألماني، منذ عام 2011.

وقال السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، لوكالة السودان للأنباء (سونا) "إنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الألماني، خلال الزيارة بكل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.

وأوضح أن هذه الزيارة تعتبر أرفع زيارة لمسؤول أوروبي، في إطار العلاقات الثنائية، بعد توقيع وثائق الفترة الانتقالية، وتشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية.

وكان وفد برلماني ألماني زار السودان - الأسبوع الماضي - والتقى بعدد من كبار المسؤولين، كما زارها السفير فيليب إكرمان المدير العام لإدارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الوسط والأدنى بالخارجية الألمانية.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية إلى أن ألمانيا ظلت مهتمة بتطورات الأوضاع بالسودان عقب نجاح الثورة وعبرت في العديد من تصريحات كبار مسؤوليها عن الحرص على استقرار السودان والرغبة في مساندته ودعمه خلال الفترة الانتقالية.

وأكد الناطق الرسمي تطلع السودان إلى دور ألماني إيجابي بارز، خلال المرحلة القادمة، من واقع التأثير الكبير لألمانيا في الخارطة الدولية سياسيا واقتصاديا، خاصة بالنظر إلى دورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وعضويتها في مجلس الأمن الدولي، وعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين.