وزير الداخلية اليمنى يعلن سيطرة قوات الشرعية على مدينة عدن بالكامل

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أعلن وزير الداخلية اليمنى أحمد الميسرى، اليوم الأربعاء، سيطرة القوات الشرعية على مدينة عدن كاملة، وتعهد بضمان سلامة مقاتلى المجلس الانتقالى حال استسلامهم.

ودعا الميسرى، وفقا لقناة العربية الإخبارية، "القيادات العسكرية والأهالى للحفاظ على الممتلكات فى عدن"، كما حذر من أى "أعمال انتقامية".. وقال إن "الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن فى المدينة". وشدد على أن "القوات اليمنية ستكون صمام الأمان وستحافظ على الممتلكات والأرواح".

وكانت مصادر يمنية، قد أفادت بأن قوات الشرعية اليمنية دخلت عدن، وسيطرت على المطار، كما دخلت قوات الشرعية أحياء المعلا والتواهي، بعد سيطرتها على خور مكسر.