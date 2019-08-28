سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية الإيطالى يحظر دخول سفينة إنقاذ أخرى تحمل مهاجرين

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 09:08 م
وزير الداخلية الإيطالى يحظر دخول سفينة إنقاذ أخرى تحمل مهاجرين مهاجرون - أرشيفية
ميلانو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع ماتيو سالفينى، وزير الداخلية الإيطالى المنتهية ولايته، قرارا بحظر دخول سفينة إنقاذ، انتشلت نحو 100 مهاجر قبالة الساحل الليبى، إلى المياه الإيطالية.

يأتى ذلك بعد حظر سفينة إنقاذ أخرى أمس الثلاثاء تطبيقا لسياسة يتبناها سالفينى لمنع قدوم المهاجرين غير الشرعيين من شمال أفريقيا.

وربما يكون القرار أحد آخر الإجراءات التى يتخذها سالفينى، حيث سيبدأ تشكيل حكومة إيطالية جديدة بعدما انهار الائتلاف الحاكم الذى كان يضم حزب الرابطة الذى يتزعمه سالفينى.

وانتشلت السفينة مارى يونيو التى تديرها مؤسسة (ميديتيرانيا سيفينج هيومنز) الخيرية الإيطالية المهاجرين الذى كانوا على متن قارب مطاطى انجرف وبدأ الهواء يفرغ منه بالفعل.

وقالت المؤسسة إن 22 من الذين جرى إنقاذهم أطفال، بعضهم صغير السن جدا، وإن ثمانى نساء على الأقل من بين 26 امرأة جرى انتشالهن حوامل.

وتشكو إيطاليا منذ وقت طويل من عدم حصولها على دعم أوروبى فيما يتعلق بمشكلة المهاجرين، وأغلق سالفينى الموانئ الإيطالية العام الماضى فى وجه سفن الإنقاذ التى تديرها منظمات خيرية.

ومنذ ذلك الحين تكرر منع هذه السفن من الرسو فى موانئ إيطالية لتبقى فى عرض البحر لأيام أو أسابيع بسبب عدم اتفاق دول الاتحاد الأوروبى على كيفية التعامل مع هؤلاء اللاجئين.

وسمحت مالطا الأسبوع الماضى بدخول سفينة الإنقاذ أوشن فايكنج وإنزال 356 مهاجرا كانوا على متنها بعدما وافقت ست من دول الاتحاد الأوروبى على تقاسم طالبى اللجوء.

 

 


ايطاليا

المهاجرون

وزير داخلية ايطاليا

وزير الداخلية الايطالى

ماتيو سالفينى

الحكومة الايطالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رويترز: إيطاليا تحظر دخول سفينة لإنقاذ المهاجرين إلى مياهها

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 06:38 م

ايطاليا تطرد مغربية زوجة ملاكم تنظيم داعش الإرهابى

الخميس، 22 أغسطس 2019 04:35 م

إيطاليا تحيى ذكرى انهيار جسر موراندى السريع وسط أزمة سياسية

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 11:50 ص

إيطاليا تسمح لمهاجرين بدخول البلاد قادمين على متن سفينة تحمل علمها

الأربعاء، 31 يوليه 2019 08:10 م

إيطاليا تنهى أحدث خلاف مع الاتحاد الأوروبى بخصوص المهاجرين الأفارقة

الأربعاء، 31 يوليه 2019 01:20 م

إيطاليا تمنع سفينة تحمل على متنها 135 مهاجرا من الرسو بالبلاد

الجمعة، 26 يوليه 2019 11:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

العربية: المجلس الرئاسي الليبي يحذف بيان الاستقالة المنشور على موقعه

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة