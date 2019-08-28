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وزير التعليم العالى يبحث دعم التعاون العلمى مع جامعة طوكيو الطبية النسائية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:22 ص
وزير التعليم العالى يبحث دعم التعاون العلمى مع جامعة طوكيو الطبية النسائية وزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى

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أجرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، زيارة جامعة طوكيو الطبية النسائية، فى إطار زيارته الراهنة لليابان للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الإفريقية (التيكاد)، حيث كان في استقباله د. ماساموني رئيس الجامعة، والدكتور ماراجاكى، وسوجستا المسئول عن برامج التدريب ورئيس قسم العلاقات الدولية بالجامعة.

 وناقش الوزير خلال الزيارة  سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة طوكيو الطبية النسائية، حيث استقبلت الجامعة الشهر الماضي وفد من مديري المستشفيات الجامعية للتدريب والتأهيل ضمن برنامج المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في مجال التعليم والصحة. 

كما تستعد الجامعة أيضا لاستقبال عدد من الأطباء المصريين خلال شهر سبتمبر المقبل للتدريب على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصاتهم الطبية حيث أن الجامعة تحتوى على أحدث غرفة رقمية على مستوى العالم تعمل بنظام الميكروسكوب ثلاثى الأبعاد مزود بالرييوت.

 كما تم الاتفاق خلال الزيارة للجامعة على إيفاد مجموعات من الأطباء فى تخصص جراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية وزراعة الأعضاء وجراحات العظام للتأهيل والتدريب على أحدث الأجهزة بالمستشفيات اليابانية.

 


وزير التعليم العالى

جامعة طوكيو الطبية

التعاون العلمى مع اليابان

الحوار الافريقى اليابانى

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