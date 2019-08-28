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"هياتم" مانجا جديدة فى السوق المصرى بـ10 جنيه الكيلو ..فيديو

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:00 م
"هياتم" مانجا جديدة فى السوق المصرى بـ10 جنيه الكيلو ..فيديو صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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تتعدد أصناف المانجو ويختلف كل منها فى الشكل والحجم والمذاق واللون والرائحة، وتعتبر مصر من أكثر الدول انتاجا للمانجو حيث احتلت مصر حسب أخر تصنيف المركز السادس عالميا .

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مانجو هياتم 

وينتشر فى مصر العديد من الأصناف منها أصناف ذات أصول محلية مثل البلدى والسكرى والزبدية، وغيرها ومنها أصناف غير محلية، ولكن تم زراعتها فى مصر مثل التومى والهندى .

وكثيرا ما تشهد المانجو تهجين أصناف بأخرى لاستحداث أنواع اخرى من المانجو، وظهر داخل سوق العبور أحد الأصناف الجديدة من المانجو ومنها هياتم وهو صنف يصلح لعدة استخدامات سواء الأكل او العصائر او تزين الحلويات، والكيلو منها بـ 10 جنيه، كما أن هذا الصنف هو قريب من مانجو التيمور من حيث مذاقها.

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