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ننشر نص كلمة الرئيس السيسى أمام "قمة تيكاد" فى اليابان.. فيديو

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:22 ص
ننشر نص كلمة الرئيس السيسى أمام "قمة تيكاد" فى اليابان.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب ــ محمد عبد العظيم

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ينشر "اليوم السابع"، فيديو لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة التيكاد السابعة التى افتتحت أعمالها اليوم الأربعاء.

وتقدم الرئيس السيسى خلال كلمته بالقمة، بالشكر للشركاء المنظمين على الإعداد الموضوعى المتميز لهذه القمة، وما يبذلونه من جهد مستمر ودؤوب لتوطيد الشراكة بين أفريقيا واليابان.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن التقدير لرئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى.

 

 


السيسى

الرئيس السيسى

كلمة الرئيس السيسى

قمة تيكاد

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