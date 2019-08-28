نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2019 جاهزة للاعتماد.. اعرف التفاصيل

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019 قريبا.

وأضافت المصادر، أن النتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019 جاهزة للاعتماد، وقد تم الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة وهى الآن جاهزة للتوقيع.

وأوضحت المصادر أن إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2019، سيكون إلكترونيا على المواقع الإخبارية وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.