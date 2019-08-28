نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2019 جاهزة للاعتماد.. اعرف التفاصيل

وقد انطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين دخلوا الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات، وانتهت يوم الإثنين الماضى 26 أغسطس.
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وقد انطلقت السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين دخلوا الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة فى جميع المحافظات، وانتهت يوم الإثنين الماضى 26 أغسطس.
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