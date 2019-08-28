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نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2019 جاهزة للاعتماد.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:38 م
نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2019 جاهزة للاعتماد.. اعرف التفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سيتم إعلان نتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019 قريبا.
 
وأضافت المصادر، أن النتيجة امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2019 جاهزة للاعتماد، وقد تم الانتهاء من تصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة وهى الآن جاهزة للتوقيع.
 
وأوضحت المصادر أن إعلان نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2019، سيكون إلكترونيا على المواقع الإخبارية وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقد انطلقت  السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثانى من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين دخلوا الدور الثاني 124436 طالب وطالبة موزعين على 278 لجنة  فى جميع المحافظات، وانتهت يوم الإثنين الماضى 26 أغسطس.

 

 

 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2019

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى 2019

نتيجة الثانوية العامة الدور الثانى

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