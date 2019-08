"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

أظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة أن هناك حرائق غابات أكثر فى أفريقيا مقارنة بغابات الأمازون التى دمرتها النيران، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وتجتاح الحرائق أكثر من مليون ميل مربع من الغابات فى حوض الكونغو حاليا، فى منطقة تعرف باسم "الرئة الخضراء الثانية للأرض".

وفى صور نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بدا أن الحرائق تنتشر وسط القارة السمراء من الجابون إلى أنجولا.

وعلى مدار يومين من الأسبوع الماضى، تعرضت أنجولا لحرائق أكبر بثلاث مرات من حرائق البرازيل، وفقا للبيانات الصادرة عن Weather Source.

وكشفت البيانات عن وقوع 9090 حريقا فى أنجولا و3395 حريقا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، مقارنة بنحو 2200 حريقا مسجلا فى البرازيل.

ومثل الأمازون، تمتص الغابات الأفريقية ثانى أكسيد الكربون، وتعتبر ملاذا لمئات الأنواع المهددة بالانقراض.

These two disturbing images illustrate the extent of the fires that are blazing through the Amazon right now.



One is from NASA's FIRMS, which pinpoints individual fires, and the other is from the Copernicus Atmosphere Monitoring Service, which shows biomass burning aerosol. pic.twitter.com/jOah9dJf6E