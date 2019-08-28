سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مورجان ستانلى تخفض توقعاتها بشأن أسعار النفط فى 2019 لمخاوف بشأن الطلب والنمو

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 06:40 م
مورجان ستانلى تخفض توقعاتها بشأن أسعار النفط فى 2019 لمخاوف بشأن الطلب والنمو بنك مورجان ستانلى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خفض بنك مورجان ستانلى، توقعاته لأسعار النفط لبقية العام مشيرا إلى ضعف الأفاق الاقتصادية وتراجع الطلب ونمو أكبر لإنتاج النفط الصخري باعتبارها عوامل من شأنها أن تحبط جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لدعم السوق.

وقال البنك فى مذكرة نُشرت يوم الثلاثاء: "التباطؤ الذي أصاب نمو الطلب على النفط وبدأ فى أوائل عام 2019 لم يصل إلى منتهاه بعد".

وأضاف "نمو الطلب خفت والنمو الاقتصادى العالمى تباطأ".

وقلص البنك الأمريكى توقعاته بشأن سعر خام برنت لعام 2019 من 65 دولارا للبرميل إلى 60 دولارا وخفض توقعاته بشأن خام غرب تكساس الوسيط للربعين الثالث والرابع لهذا العام من 58 دولارا إلى 55 دولارا في السابق.

كما خفض البنك من توقعاته بشأن نمو الطلب على النفط لعام 2019 من مليون برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا وتوقعاته لعام 2020 من 1.4 مليون برميل يوميا إلى مليون برميل يوميا.

وقال محللو البنك: "سيكون هناك حاجة إلى المزيد من التخفيضات في عام 2020 إذا أرادت أوبك تحقيق توازن في السوق.

ويتوقف الكثير على نمو الطلب العام المقبل، لكن وفقا لتقديراتنا الحالية فإن الطلب على نفط الأوبك نحو مليون برميل يوميا انخفاضا من مستوى الإنتاج الحالي في 2020".

وانخفضت أسعار الخام نحو 20 % تقريبا من أعلى مستوى لها في عام 2019 والتى سجلتها في شهر أبريل ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين التى تضر بالاقتصاد العالمى، وبالتالى تؤثر سلبا على الطلب على النفط.

وأشارت بنوك أخرى إلى مخاطر تتعلق بنمو الطلب على النفط بسبب حالة الضبابية التى تكتنف الأوضاع الاقتصادية.

وفى الشهر الماضى، قلص بنك باركليز توقعاته لأسعار النفط للنصف الثانى من العام الحالى ولعام 2020 قائلا إنه يتوقع تباطؤ نمو الطلب على خلفية نمو الاقتصاد الكلى العالمى بوتيرة أضعف من المتوقع.


بنك مورجان ستانلى

أوبك

النفط الصخري

رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

بعد إقرار قانون هيئة الدواء.. تعرف على رسوم ترخيص الصيدليات ومصانع الأدوية

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

اليوم السابع: السيسى صوت التنمية الأفريقية أمام "تيكاد"

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

لقطات جديدة فى التريلر الثانى لفيلم Joker بطولة جواكين فونيكس

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

الملامح الأولى لفيلم World On Fire عن الحرب العالمية الثانية .. فيديو

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

المتحدث العسكرى يكذب وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

الكسب غير المشروع يوافق على التصالح مع منير ثابت بعد سداده 45 مليون جنيه

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

"الأعلى للإعلام": حظر ظهور ريهام سعيد لمدة عام فى أى وسيلة إعلامية

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

مصر تهزم بيلاروسيا 3 / 0 ببطولة العالم لناشئى الطائرة وتتأهل لنصف النهائى

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

فيديو .. رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم قصر البارون

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

"ناسا" تكشف وجود حرائق فى أفريقيا تفوق الأمازون ولا أحد يعلم عنها شيئا

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

البنك المركزى: مصر تسدد 25 مليار دولار ديونا خلال عامين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة