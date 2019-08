موجز 6.. نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها، نشر نتيجة نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثانى على اليوم السابع، ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة التيكاد في اليابان، وتأكيد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن حساب العلاوات الخاصة للمعاشات بنسبة 100% ضمن الأجور المتغيرة، وتكذيب المتحدث العسكرى وسائل الإعلام المعادية وينفى امتلاك الجيش صيدليات خاصة.

ينشر اليوم السابع، نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان للعام الدراسى 2018/2019، بعد أن اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنه بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن التقدير لرئيس وزراء اليابان "شينزو آبي" ولشعب اليابان على حفاوة الضيافة وحسن التنظيم وما بذل من جهد في إطار الإعداد للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد" الذي تبدأ أعماله اليوم في يوكوهاما، تلك المدينة اليابانية التي طالما كانت إحدى بوابات اليابان للانفتاح والتفاعل مع العالم الخارجي.

نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكرى للقوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الإجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية .

قالت وزارة البترول إنه في إطار خطة الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج جاري حالياً تنفيذ الأعمال النهائية لربط البئر الثالث عشر بحقل ظهر على الإنتاج خلال شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع ربط البئر الرابع عشر على الإنتاج قبل نهاية العام الحالى ليتخطى إجمالي إنتاج الحقل أكثر من 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا.

وافق جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، على طلب التصالح المقدم من منير ثابت شقيق سوزان مبارك، بعد سداده مبلغ 45 مليون جنيه من مستحقات الدولة عليه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية استغلال النفوذ، والحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، اليوم، الأربعاء، أجنحة الدول فى معرض منظمة اليابان للتجارة الخارجية بمدينة يوكوهاما اليابانية، وذلك على هامش قمة التيكاد السابعة .

أعلن البنك المركزى المصرى، عن سداد نحو 25 مليار دولار، ديونا وفوائد ديون مستحقة على مصر، خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019.

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثانى" للعام الدراسى 2018 / 2019.

فى أقل من 90 يوماً، شهد عدد سكان مصر ارتفاع، بزيادة 200 ألف مولود، ليصل العدد الآن إلى 99.2 مليون نسمة، وذلك بعد أن سجلت الساعة السكانية وصول عدد سكان مصر إلى 99 مليون نسمة فى 12 يونيو الماضى.

لم تكن حياته أبداً سهلة، ولا شخصيته بالطبع، 87 عاماً قضاها معتداً بنفسه على حافة الغرور، من صعيد مصر وإلى القاهرة وصولاً إلى دول العالم، رسم حياته التي امتلأت بمشاهد أخفت وراءها العديد من الحكايات والأسرار، متدرجاً من النيابة إلى الحكومة إلى البرلمان، ولم يقبل أبداً إلا أن يكون على حد وصفه رقم "1"، متأثراً بصفات برج السرطان الذى لا يقبل إلا أن يقود.

بدأت محافظة مطروح، من خلال مجالس المدن، الواقعة فى نطاقها اتحادات الملاك والقرى والمنتجعات السياحية المطلة على شاطئ البحر، فى المطالبة بحق الدولة من الانتفاع بالشواطئ التى تستغلها هذه القرى والمنتجعات، باعتبار أن هذه الشواطئ ملكية عامة وليست مخصصة أو مؤجرة من الدولة.

صور.. مليارديرات البصل فى أزمة.. أشهر 7 مصدرين يكشفون تفاصيل صادراتهم وأسباب تعثر صرف دعم تصدير المحصول.. رشاد: أصدر 40 ألف طن سنويا وأعمالى تخطت 100 مليون دولار.. وعيسى: نصدر 10 آلاف طن وسعر الطن 300 دولار

يتعرض كبار مصدرى البصل فى مصر لأزمة فى الفترة الأخيرة دفعتهم إلى تشكيل اتحاد جديد- تحت التأسيس- يسمى باتحاد المصدرين المصريين، تتمثل فى عدم صرف الدعم المادى الذى كان يصرف للمصدرين بدلا من الدعم العينى، مؤكدين أن الدعم المادى يُصرف للفلاح وعلى نسبة التصدير للخارج، مطالبين بسرعة صرف المستحقات المتأخرة لأن المزارع والمصدر فى اشد الاحتياج لها لإتمام عملية التصدير.

قررت دائرة الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، بالعباسية، قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيل "أميرة.أ" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيق .

بالتأكيد نرى جميعا بعض الأشياء التي لا تعجبنا في بلدنا، ونملك الكثير من الانتقادات لأداء الحكومة أو لوضع البلد، ولكن ماذا لو اكتشفنا أن آرائنا ستعرض على قنوات الإخوان وسيستخدمها الإعلام الممول من الخارج كمادة على شاشته الملوثة بدماء المصريين، والتحريض على الدم والقتل والعنف، هذا ما حاولنا اكتشافه في هذا التقرير.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كشف تقرير لموقع Business Insider البريطانى أن فيس بوك غير مؤخرًا شعار صفحته الرئيسية، فبعد أن كان "مجانيًا وسيظل دائمًا" It's free and always will be أصبح "إنه سريع وسهل" It's quick and easy.

أظهرت صور الأقمار الصناعية الجديدة أن هناك حرائق غابات أكثر فى أفريقيا مقارنة بغابات الأمازون التى دمرتها النيران، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

توجد فى معظم المنازل على مستوى العالم، حيث اعتاد الأطفال على اللعب معها، وتصفيف شعرها بمشطها الصغير، الذى يتواجد ضمن قطع أثاث منزلها الصغير، كما تميزت بشعرها الأصفر وعيناها الملونين، هى عروسة "باربى"، التى انتشر لها فى الفترة الأخيرة مجموعة من الصور لإصدار جديد ومختلف لها وهو تصنيع عرائس جالسة على كرسى متحرك وأخرى بأطراف صناعية.

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، اليوم ،الأربعاء، حظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على وسائل الإعلام "مرئية أو مسموعة" لمدة عام .

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن مسئولا تنفيذيا فى شركة كبيرة تعمل لصالح هوليود قد تم القبض عليه بتهمة اغتصاب وابتزاز سيدة التقى بها عن طريق موقع مواعدة إلكترونى.

واصل منتخب ناشئى الكرة الطائرة مواصلة سيمفونية التألق خارج الأرض بالنجاح فى الوصول إلى دور نصف نهائى بطولة العالم تحت 19 سنة المقامة فى تونس.

لا حديث داخل الشارع الكروى الأهلاوى إلا عن المدرب الجديد للفريق الذى يتفاوض معه مسئولو القلعة الحمراء حالياً تمهيداً للإعلان عنه فى غضون ساعات قليلة.