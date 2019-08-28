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موجز الحوادث.. الكسب يوافق على التصالح مع منير ثابت.. وتجديد حبس فتاة العياط

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 07:52 م
موجز الحوادث.. الكسب يوافق على التصالح مع منير ثابت.. وتجديد حبس فتاة العياط منير ثابت
كتب عبده زكى

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نشر قسم الحوادث باليوم السابع، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأخبار الهامة، بعضها ارتبط بالجرائم والأحداث القدرية والبعض الأخر ارتبط بجهات الأمن والقضاء.

وشملت قائمة أبيرز الخبار ما يلى:

وافق جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، على طلب التصالح المقدم من منير ثابت شقيق سوزان مبارك، بعد سداده مبلغ 45 مليون جنيه من مستحقات الدولة عليه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية استغلال النفوذ، والحصول على المبالغ المدفوعة من الشركة المصرية للخدمات الجوية.

قررت دائرة الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، بالعباسية، قبول استئناف النيابة العامة شكلا على قرار إخلاء سبيل "أميرة.أ" والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، وقررت تجديد حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيق .

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، لجلسة 27 أكتوبر المقبل.

انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها بشأن دعوى مدى دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية، إلى عدم دستورية المادة 18 لعدم تضمنها النص على اختصاص القضاء الإدارى بنظر التظلم على الرسوم أمامه.

استدرج 3 سائقين توك توك، صديقهم عقب الانتهاء من عملهم، إلى قطعة أرض مهجورة بأوسيم، خالية من المارة، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، مما أسفر عن إصابته بعدة جروح، محاولين الاعتداء عليه جنسيا، ولفشلهم فى ارتكاب الجريمة، سجلوا مقطع فيديو للمجني عليه، عقب نزع ملابسه، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.


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