سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ممثلو الادعاء فى أول جلسة محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق: أساء استغلال السلطة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:34 ص
ممثلو الادعاء فى أول جلسة محاكمة رئيس وزراء ماليزيا السابق: أساء استغلال السلطة رئيس الوزراء الماليزى السابق نجيب عبد الرزاق
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ممثلو الادعاء فى ماليزيا اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق استغل سلطاته للتغطية على سرقة مئات الملايين من الدولارات من الصندوق الحكومى (1 إم.دي.بي) واستخدم الصندوق لخدمة مصالحه الشخصية.

وقال ممثل الادعاء جوبال سيري رام، في اليوم الأول لأكبر محاكمة في الفضيحة المتعلقة بالصندوق، إن نجيب استغل منصبه لتضليل العدالة خاصة بعدما تكشفت الفضيحة في يوليو 2015.

وأوضح جوبال أمام المحكمة العليا فى كوالالمبور في بيانه الافتتاحى، إن نجيب "تدخل في سير التحقيقات في القضية التي أصبحت تعرف باسم فضيحة صندوق (1 إم.دي.بي)... واتخذ خطوات فعلية للتغطية على أعماله الإجرامية".

وتقول السلطات الماليزية والأمريكية أنه تم اختلاس حوالي 4.5 مليار دولار من الصندوق الذى أسسه نجيب عام 2009.

وخرج نجيب من السلطة بخسارته انتخابات العام الماضي وسط غضب عام واسع بسبب الفضيحة، واتُهم منذ ذلك الحين بارتكاب 42 مخالفة جنائية تتعلق بخسائر الصندوق وهيئات حكومية أخرى. وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات ويقول إن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

ويواجه نجيب، في محاكمته الثانية التي بدأت اليوم، 21 اتهاما بغسل الأموال وأربعة اتهامات باستغلال النفوذ بسبب مزاعم عن تلقيه تحويلات غير قانونية قيمتها 2.3 مليار رنجيت (550.8 دولار) على الأقل في الفترة من 2011 إلى 2014.

وقال الادعاء إن نجيب استغل الصندوق "في الحصول على منافع شخصية".

 


ماليزيا

رئيس وزراء ماليزيا السابق

السلطات الماليزية

كوالالمبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

شاهد فى دقيقة.. الكفة متعادلة.. المقاصة يطمح فى تحقيق مفاجأة أمام الزمالك

بسام راضى: يوجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

بسام راضى: يوجد مصلحة مباشرة للتعاون بين اليابان وأفريقيا بما يخدم الجانبين

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

حكم فريد.. "المضبطة" تتسبب فى حبس متهم شهرا لتجاوزه فى حق محامى الخصم

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

"الهجرة" تحذر من استغلال اسم الوزارة وشعارها لجمع تبرعات من الجاليات

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 160 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق الشهادات الفنية

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

التعليم العالى: 75 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الثالثة حتى الآن

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

"فتاة العياط" تصل محكمة شمال القاهرة لنظر استئناف قرار إخلاء سبيلها

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

94% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على المدارس الخاصة لمواجهة انفلات المصروفات

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

أبرز 5 مكاسب لتعديلات قانون البناء المتوقع إقراره بدور انعقاد البرلمان الأخير

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

بدء |جتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الرابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة