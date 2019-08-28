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مطران سوهاج للكاثوليك يستقبل أربعة مطارنة فى ثانى أسابيع خدمته

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:43 م
مطران سوهاج للكاثوليك يستقبل أربعة مطارنة فى ثانى أسابيع خدمته مطران سوهاج للكاثوليك يستقبل أربعة مطارنة فى ثاني أسابيع خدمته
سارة علام

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استقبل  الأنبا باسيليوس فوزى مطران سوهاج للأقباط الكاثوليك أمس كلًا من الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط ، و الأنبا أنطونيوس عزيز ، و الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا، وقدم المطارنة التهنئة للأنبا باسيليوس بمناسبة تجليسه مطرانا لإيبارشية سوهاج  بحضور الانبا يوسف أبو الخير مطران سوهاج السابق.
 

ولد الأب باسيليوس فوزي بالمنيا يوم 16 ديسمبر 1956، أنهى دراساته في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978، كما أنهى دراسة الفلسفة واللاهوت بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وتمت سيامته الكهنوتية يوم 28 مارس 1980 بوضع يد البطريرك الكاردينال أنطونيوس نجيب حين كان غبطته مطرانا لكرسي المنيا آنذاك.

تم تعيينه راعيا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980، واستمر فيها حتى عُيّن راعيا لكنيسة العائلة المقدسة بمدينة مغاغة عام 1983.

ومنذ عام 1989 تم تعيينه راعيا لكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، ومديرا لمجموعة مدارس الراعي الصالح التابعة لإيبارشية المنيا، واستمر في خدمته في الإيبارشية حتى انتخبه سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية في يونيو 2019 مطرانا لكرسي سوهاج للأقباط الكاثوليك.

 


باسيليوس فوزي

مطران سوهاج

الكاثوليك

مطارنة الكاثوليك

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