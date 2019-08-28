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مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 11:45 ص
مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: سدد الله خطاكم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.
 
وقال رئيس الوزراء في البرقية: " يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات؛ بمناسبة حلول العام الهجريّ الجديد.. هذه المناسبة العظيمة التي كانت رمزاً لتجسيد معاني الجهاد من أجل نشر مبادئ الدين الإسلامي، الذي قدم للبشرية أروع نظام يحفظ الحقوق ويسمو بالأخلاق والقيم والعمل الشريف، وينشر العدل والأمن والسلام.
 
كما جاء في نص البرقية: "وإننا يا سيادة الرئيس؛ ننتهز هذه المناسبة الجليلة، لنسأل المولى عز وجل أن يُبارك جهودكم المخلصة ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم، وأن يُعيدها على شعب مصر العظيم وقد تحقق كل ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالسلام والخير والازدهار"
 
 
 

العام الهجرى الجديد

مجلس الوزراء

مصر

تهنئة لرئيس الجمهورية

اليوم السابع بلس

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