مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى محافظة الدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

لقى طفل في الثانية عشرة من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عبثه بأسلاك الكهرباء بالمنزل.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزى يفيد بوصول المدعو "يحيى عمر عمر محمد"، 12 عاما، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ومقيم طرف أسرته بقرية "طبنوها" بدائرة المركز جثة هامدة بادعاء صعق كهربائي.

وبانتقال وحدة مباحث المركز وسؤال جد المتوفى لوالدته عزت أحمد محمد العدوي، 63 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء عبث الطفل بالأسلاك الكهربائية بالمنزل صعقه التيار الكهربائي؛ الأمر الذي أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأضاف بأن والدي الطفل محبوسان حاليا على ذمة قضية اتجار في العملة.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، نتيجة إصابته بجرح قطعي بالرأس من الخلف بادعاء صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر المحضر اللازم بالتفاصيل، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.