سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:18 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى محافظة الدقهلية

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:11 ص
مصرع طفل صعقا بالكهرباء فى محافظة الدقهلية جثة - ارشيفية
الدقهلية – سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل في الثانية عشرة من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عبثه بأسلاك الكهرباء بالمنزل.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزى يفيد بوصول المدعو "يحيى عمر عمر محمد"، 12 عاما، تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ومقيم طرف أسرته بقرية "طبنوها" بدائرة المركز جثة هامدة بادعاء صعق كهربائي.

 

وبانتقال وحدة مباحث المركز وسؤال جد المتوفى لوالدته عزت أحمد محمد العدوي، 63 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء عبث الطفل بالأسلاك الكهربائية بالمنزل صعقه التيار الكهربائي؛ الأمر الذي أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأضاف بأن والدي الطفل محبوسان حاليا على ذمة قضية اتجار في العملة.

 

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، نتيجة إصابته بجرح قطعي بالرأس من الخلف بادعاء صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية.

 

تحرر المحضر اللازم بالتفاصيل، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.


الدقهلية

نبروه

حوادث

صعق كهربي

مقتل طفل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

أياكس أمستردام يواجه نيقوسيا القبرصى فى إياب دورى أبطال أوروبا

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

خلال ساعات.. الحكم فى إعادة محاكمة 23 متهمًا بـ"التخابر مع حماس"

تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تشغيل 4 قطارات جديدة ومد مسار قطارين بخط القاهرة ـ منوف ـ طنطا ابتداء من الأحد

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

تعرف على دور هيئة تمويل الابتكار فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

احذر.. مخالفات بناء لا يُسمح بالتصالح عليها فى القانون الجديد

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

انتهاء تصحيح كراسات امتحان الدور الثانى للثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

تعرف على نوع الدعاوى والفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقانون العمل

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

الحماية المدنية تحذر من حرائق تسرب الغاز بالمنازل وتقدم نصائح للوقاية منها

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

اعرف حالات استحقاق تعويض الدفعة الواحدة بقانون التأمينات والمعاشات

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

السكة الحديد: تحديد موعد اختبار الطلاب المقبولين بالمعهد بعد انتهاء التنسيق

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

القانون يلزم "التعليم" بتأهيل المدارس لدمج ذوى الإعاقة.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة