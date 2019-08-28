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محمد الخشت: جامعة القاهرة تقدمت بنسبة 110% بتصنيف QS البريطانى

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 12:13 م
محمد الخشت: جامعة القاهرة تقدمت بنسبة 110% بتصنيف QS البريطانى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفى الذى يعقده الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة؛ الخاص باستعدادات بدء الدراسة، إذ أكد الخشت أن هذا المؤتمر يأتى لرصد إنجازات جامعة القاهرة خلال العام الماضى واستعدادات العام الدراسى الجديد.

وأشار الخشت، إلى أن جامعة القاهرة قفزت حوالى 100 مركز بتصنيف شنغهاى الصينى الذى يعتبر من أهم التصنيفات الدولية للجامعات لتصبح الجامعة فى المرتبة من 301 إلى 400، كما أن تصنيف QS البريطانى تقدمت الجامعة بنسبة 110 % عن عام 2017، وذلك من خلال التخصصات المختلفة 11 تخصص ظهرت فى تصنيف QS البريطانى.

 


 

 


جامعة القاهرة

تصنيف جامعة القاهرة

التصنيف الصينى

تصنيف QS البريطانى

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