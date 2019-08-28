محام ينتحل صفة ضابط شرطة لتنفيذ حكم قضائى ضد طبيب بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

أمر المستشار محمد عوض مدير نيابة بندر دمياط بإخلاء سبيل محام متهم بانتحال صفة ضابط شرطة على ذمة القضية.

وكان الطبيب "أحمد.ا" قد اتهم "محمد. ن" محام باقتحام عيادته منتحلا صفة ضابط شرطة من أجل تنفيذ حكم قضائى صادر ضد الطبيب لقيامه بسب وقذف الدكتور محمد الشربينى نقيب أطباء دمياط.

وقام الطبيب بتحرير محضر ضد المحامى وتم إلقاء القبض عليه بعد مراجعة كاميرات المراقبة وثبوت اقتحام المحام لعيادة الطبيب وتم احتجاز المحام لعمل التحريات التى اثبتت صحة الواقعة كما تبين أن الطبيب قام بعمل معارضة فى الحكم الصادر ضده.