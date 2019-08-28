محافظ كفرالشيخ: إزالة 222 حالة تعدى على أملاك الدولة

كفر الشيخ – محمد سليمان

صرح الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أنه تم إزالة 222 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل على مساحة 100220 م2 مبانى و 147 فدان و 22 قيراط أراضى أملاك دولة وأراضى زراعية بمراكز سيدى سالم وفوه ودسوق والحامول والرياض وقلين وبيلا، وكفرالشيخ، ومطوبس، وبلطيم وبرج البرلس، تحت إشراف اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، خلال اليوم الخامس عشر من الموجة الـ 13.

وأضاف المحافظ تضمنت الإزالات، إزالة 39 حلة تعدى بمساحة 38134م2، مبانى املاك دولة، بنطاق مركز بلطيم، وإزالة حالتى تعدى ببرج البرلس على مساحة 270م2 مبانى أملاك دولة، إزالة حالة بمركز بيلا، و9 حالات مبانى على أملاك الدولة بقرى" منية المرشد - الجزيرة الخضراء - مدينة مطوبس - إبيانة - ساحل عجمية - البراجة " بمساحة 926 م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس، كما تم تنفيذ إزالة 10 حالات تعدى على أملاك الدولة بقرى " سنديون، راشد، والعزبة الكبيرة، مدينة فوة، ترعة القضابة، وأرض ساحل وهدان " بمساحة 1234م2 مبانى أملاك دولة بمركز ومدينة فوه.

وأكد المحافظ، تنفيذ إزالة 10 قرارات إزالة بقرى " مرعى، الغنامين، الغبايشة، الروضة " بمركز سيدى سالم على مساحة 1103م2، وإزالة 3 حالات بمساحة 237 م2 بقري الشيخ ابراهيم وأريمون بكفرالشيخ، وإزالة 101 م2 مبانى و 9 قراريط أرض زراعية أملاك دولة بدسوق، وتنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 6 أفدنة و 10 قراريط أراضى زراعية أملاك دولة بمركز الحامول،و14حالة بمركز ومدينة قلين تضمنت 5 حالات أملاك دولة بمساحة 196 م2 مبانى وحالة بمساحة 4 قيراط أرض زراعية أملاك دولة و 8 حالات على مساحة 8 أفدنة و 6 قراريط أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة قلين، و 7 حالات بمساحة 713م2 مبانى أملاك دولة بقرى كفر العجمى، والكراكات وأبو بدوى ببيلا، و 20 حالة بمساحة 4039 م2 مبانى أملاك دولة بزمام مركز بلطيم.

كما تم تنفيذ 5 حالات بمساحة 7 أفدنة و 4 قراريط اراضى زراعية بنطاق مركز مطوبس، وتنفيذ إزالة 10 حالات على مساحة 18752م2 مبانى أملاك دولة بنطاق مركز بلطيم، فضلاً عن تنفيذ 13 قرار إزالة بمساحة 69 فداناً أرض زراعية أملاك دولة بشرق مركز بلطيم، وتنفيذ إزالة 21 حالة بقرى الحمراوى، وسخا، ومحلة موسى، والنطاف، والقرضا، واسحاقة بمركز كفرالشيخ على مساحة 4473م2 مبانى أملاك دولة، وإزالة 63 حالة بمركزى مطوبس ودسوق.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،تم إزالة 60 حالة بمركز مطوبس تضمنت إزالة التعديات على مساحة 21775م2 مبانى أملاك دولة فضلاً عن إزالة 65 فداناً و 22 قيراطاً أملاك دولة زراعية بمطوبس، هذا بالإضافة الى تنفيذ إزالة 3 حالا بمركز دسوق على مساحة 1652م2 مبانى أملاك دولة، ضمن أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب الموجة الـ 13 عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في أعمال التقنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أمر محافظ كفرالشيخ، باستمرار أعمال الحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد بالتزامن مع الموجه الـ 13.