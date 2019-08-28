محافظ جنوب سيناء يحل مشكلة كثافة رياض الأطفال بشرم الشيخ ويمنع التحويل للمدارس

جنوب سيناء – فايزة مرسال

اصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عدة قرارات هامة لصالح الطلاب وأولياء أمورهم خلال لقائه بمحمد عقل، مدير عام التربية والتعليم بجنوب سيناء، فى إطار استعداد محافظة جنوب سيناء لبدء العام الدراسى الجديد 2019 / 2020 وتسهيلا لمواطنى جنوب سيناء طلابا وأولياء أمور فنظرا لتوفر الخدمة التعليمية المميزة وقلة أعداد الطلاب بتلك التجمعات البعيدة، مما أدى لوجود طلب متزايد للتحويل لتلك المدارس من خارج تلك الوديان على مستوى مدن المحافظة.

قرر المحافظ، قصر التعليم بمدارس الوديان والتجمعات البدوية لأبناء الوديان للحفاظ على وصول خدمة تعليمية متميزة لإبناء تلك الوديان، حيث أن الغرض من إنشاء تلك المدارس تأدية الخدمة بالوديان على أفضل ما يكون.

وحلا لمشكلة زيادة أعداد المتقدمين لرياض الأطفال بإدارة شرم الشيخ التعليمية، ممن بلغ سنهم 5 سنوات فاكثر فى 2019/10/1 .

قرر المحافظ استغلال مبنى مكتبة الطفل بمنطقة هضبة أم السيد بشرم الشيخ كقاعات لرياض الأطفال لاستيعاب الأطفال ممن بلغوا خمس سنوات فأكثر بشكل مؤقت، لحين الإنتهاء من التوسعات بالمدارس بالتنسيق مع الأبنية التعليمية ومجلس مدينة شرم الشيخ، على أن تتولى مديرية التربية والتعليم تجهيز تلك القاعات بالمستلزمات وتوفير معلمات رياض الأطفال.

كما قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتوقيع عقد تنفيذ مشروع إقامة سوق تجارى حضارى متكامل بطور سيناء، بتكلفة تقديرية حوالى 13 مليون جنيه، إشراف مديرية الإسكان والمرافق بجنوب سيناء، وذلك خلال لقائه بالمهندس مدحت عطية، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة وممدوح محمد علي، مدير إدارة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وبحضور اللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

فى إطار تطوير مدينة طور سيناء، فى كافة المجالات، وأهمها توفير السلع الغذائية بصفة دائمة بطور سيناء العاصمة، وطبقا للبروتوكول الذى وقعه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية لاقامة سوق حضارى بطور سيناء.

مدة التعاقد عام منذ استلام الموقع، حيث أصدر المحافظ تعليماته بالتنفيذ فى مدة لا تتجاوز ستة اشهر منذ بدء التنفيذ