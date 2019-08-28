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محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان أعمال الإزالة بمحيط عين الحياة بمصر القديمة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 01:21 م
محافظ القاهرة ومدير الأمن يتفقدان أعمال الإزالة بمحيط عين الحياة بمصر القديمة محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، أعمال الإزالة بمحيط عين الحياة، بمنطقة عين الصيرة، بمصر القديمة، ضمن ملف مشروع تطوير المناطق العشوائية، الجارى تنفيذه على مستوى المحافظة.
 
ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير محيط عين الصيرة ومتحف الحضارات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودراسة طلبات التظلمات الخاصة بالأهالى بمنطقة عين الحياه، مشيرا إلى أنه تم تعويض الأسر بوحدات سكنية بديلة.
 
يذكر أن محافظة القاهرة تجرى خطة تطوير شاملة لمنطقة الفسطاط بالكامل تشمل منطقة المدابغ وعين الصيرة وعين الحياة، وسور مجرى العيون، لوضع المنطقة على خريطة السياحة وعودة المظهر التاريخى للمنطقة بما يأهلها لتكون مناطق جذب للسياح، بالتنسيق مع عدة جهات.
 

عين الصيرة

عين الحياة

متحف الحضارات

تطوير الفسطاط

مصر القديمة

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